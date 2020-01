El V Salón del Manga llega este fin de semana con un nutrido programa de ocio y diversión

El V Salón del Manga, Videojuegos y la Cultura Alternativa de Alhaurín de la Torre regresa este fin de semana, días 25 y 26 de enero de 2020, con un nutrido programa de actividades, de los más completos de los últimos años. Los organizadores han dado a conocer recientemente la agenda definitiva, con más de 140 actividades para la diversión de toda la familia y, especialmente, de los amantes de la cultura 'friki'.

Después de cinco ediciones, este salón se ha consogrado como uno de los principales eventos de este tipo de ámbito nacional de tipo gratuito. No en vano, como en años anteriores, se esperan cerca de diez mil visitas a lo largo de estos dos días. El Pabellón Polideportivo El Limón volverá a acogerlo, en horario de 11 a 21 horas (el sábado 25) y de 11 a 20 (el domingo 26).

Los asistentes disfrutarán de la visita de numerosos 'cosplayers', dibujantes y tiendas especializadas en cómic y manga que montarán sus propios 'stands', además de videjuegos, exhibiciones de lucha medieval, juegos de rol o rol en vivo, entre otras sorpresas. Además, acudirán algunos conocidos 'youtubers' y de jóvenes actores de doblaje que protagonizarán un exitoso espectáculo de canciones de Disney.

El V Salón del Manga ha sido organizado a través de la Concejalía de Juventud y Deportes que dirige Francisco José Sánchez y de Fussion Freak. El programa definitivo y los horarios publicados son los sigientes:

Sábado: 11.00h Jenga y Twister gigantes Non Stop (ludoteca) 11.00h Karaoke Non stop (Onyxia) 11.00h-14.30h Ludoteca Familiar sin monotorización (steampunk) 11.00h Desayuno Steampunk de Bienvenida (steampunk) 11.00h Arbol Tanabata (Onyxia) 11.00h (hasta cierre) Cubo de Rubik y Pazuru (Zona Onyxia) 11.00h (hasta cierre) Exhibición y partidos Qudditch, Juegos del Hambre/mate y Tiros a aro (Malaka Vikings) 11.00h Zona Buddyfight (ludoteca) 11.00h Apertura escenario (escenario) 11.30h Adivina a donde pertenece (escenario) 11.30h Apertura arena libre (softcombat) 12.00h Torneo Smash Bros Ultimate (videojuegos) 12.00h Taller Pai Pai Pokemon (zona Talleres) 12.00h Torneo FIFA 20 (videojuegos) 12.00h Piedra Papel Tijera Extremo (mesa de juego) 12.00h Concurso Grupal #Kpopsurexperience (escenario) 12.00h Taller sombreros de mago (infantil) (steampunk) 12.30h Encestar los aros (adonis) 13.00h Duelo de Nerfs (steampunk) 13.00h lucha de almohadas (softcombat) 13.30h Exhibición combate con espada (escenario) 13.30h Manicura Friki (Zona Onyxia) 13.30h Trivial Mundo Harry potter (adonis) 13.30h Scattergori Friki (mesa de juego) 13.30h Taller Origami La Casa de Papel (zona Talleres) 14.00h Exhibición IAM+ (escenario) 14.30h Concierto Harumi (escenario) 14.55h Nijiiro Project (escenario) 15.05h Spiderman Angelsteam (escenario) 15.00h Taller Koro Sensei (zona Talleres) 15.00h Torneo Soul Calibur VI (videojuegos) 15.10h Five Nights at freddys (escenario) 15.20h Concurso Cosplay CWM (escenario) 15.30h Torneo Clash Royale (videojuegos) 15.30h Monos Locos (mesa de juego) 15.30h Taller Ballcrafts (zona Onyxia) 16.00h Introducción a la esgrima histórica y manejo de la espada (AMEH) 16.00h Concurso individual #Kpopsurexperience (escenario) 16.00h Lanzamientos de Bolos gigantes (adonis) 16.00h El Jazz del Hombre Muerto (La Llamada de Cthulhu) (Requiem rol) 16.00h Noches de Sangre (warhammer Fantasy el juego de rol, 4 ed) (Requiem rol) 16.00h-20.00h Ludoteca Familiar sin monotorización (steampunk) 16.30h Torneo Tekken 7 (videojuegos) 16.30h Enfrentamientos Tetris (mesa de juego) 16.30h Torneo individual softcombat (softcombat) 16.30h Taller Forky (Toy Story 4) (zona Talleres) 17.00h Torneo Jump Force (videojuegos) 17.00h Escape Game de D20 Escape Games (inscripción en zona D20 a pàrtir de las 16.00h) 17.00h Duelo de Té (steampunk) 17.30h Cubik´s Race (mesa de juego) 17.30h Buscadores Pokemon (inscripción escenario) 17.30h Exhibición combate con espada (escenario) 18.00h Espectaculo Disney (escenario) 18.00h Taller Pulpito Bailarín (zona Talleres) 18.00h Torneo por equipos softcombat (softcombat) 18.00h Juego de mesa gigante Marrakech (adonis) 18.30h Torneo Mario Kart 8 Deluxe (videojuegos) 18.30h Tateru (zona Onyxia) 18.30h Rifa de lote Steampunk (steampunk) 18.30h Radondom Kpop (escenario) 19.00h Torneo Injustice 2 (videojuegos) 19.00h Introducción a la esgrima histórica y manejo de la espada (AMEH) 19.00h Lucha sumo (softcombat) 19.00h Trivial Mundo Pokemon (adonis) 19.00h Guerras Robots (mesa de juego) 19.00h Taller Duendes del Polvo (zona Talleres) 19.30h Taller de Minihats (mayores de 14 años) (steampunk) 19.30h Concierto Twins of Metal (escenario) Domingo:

11.00h Jenga y Twister gigantes Non Stop (ludoteca)

11.00h Karaoke Non stop (Onyxia) 11.00h-14.30h Ludoteca Familiar sin monotorización (steampunk) 11.00h Desayuno Steampunk de Bienvenida (steampunk) 11.00h Arbol Tanabata (Onyxia) 11.00h (hasta cierre) Cubo de Rubik y Pazuru (Zona Onyxia) 11.00h (hasta cierre) Exhibición y partidos Qudditch, Juegos del Hambre/mate y Tiros a aro (Malaka Vikings) 11.00h Apertura escenario (escenario) 11.30h Trivial Friki y trivial Musical (escenario) 11.30h Taller Pai Pai Pokemon (zona Talleres) 11.30h Apertura arena libre (softcombat) 11.30h Una nueva verdad (Cazador La Venganza) (Requiem rol) 12.00h Reto Dignidad (mesa de juego) 12.00h Encestar los aros (adonis) 12:00h Taller de señaladores (todas las edades ñ) (steampunk) 12.00h Torneo eFootball PES 2020 (videojuegos) 12.30h Torneo infantil softcombat (softcombat) 12.30h Torneo Beat Saber (escenario) 12.30h Taller Cosplay Video con Pirate Cat 13.00h Trivial Mundo Harry potter (adonis) 13:00h Duelo de bastones/bartitsu (steampunk) 13.00h Torneo Taiko no Tatsujin (videojuegos) 13.00h Taller Origami La Casa de Papel (zona Talleres) 13.30h Scattergori friki (mesa de juego) 13.30h Torneo Mortal Kombat XI (videojuegos) 13.30h Manicura Friki (Zona Onyxia) 13.30h Escape Room el ascensor 13.30h Almohadas voladoras (softcombat) 13.30h Torneo Fortnite (videojuegos) 13.30h Concurso cosplay infantil (escenario) 14.00h Desafio por parejas Tres en rayas (escenario) 14.30h Taller Koro Sensei (zona Talleres) 14.30h Torneo Dragon Ball FighterZ (videojuegos) 15.00h Torneo Fruit Ninja VR (videojuegos) 15.00h ¿Quién Soy? (escenario) 15.30h Mikados (Zona Onyxia) 16.00h Taller Forky (Toy Story 4) (zona Talleres) 16.00h El Pinturillo en pareja (escenario) 16.00h Unicorns Brushing Polo (softcombat) 16.00h Lanzamientos de Bolos gigantes (adonis) 16.00h-20.00h Ludoteca Familiar sin monotorización (steampunk) 16:30h Títeres articulados de papel (todas las edades) (steampunk) 16.30h Derriba al Pinguino (mesa de juego) 16.30h Torneo Street Fighter V Arcade Edition (videojuegos) 17.00h Torneo Just Dance (escenario) 17.00h Experiencia Radio control primera persona 17.00h Taller Cartas Sakura (zona Onyxia) 17.00h Liberad a Doby (incripción escenario) 17.00h ¿Quienes son Wiseman?(Ojos Grandes) (Requiem rol) 17.30h Taller Pulpito Bailarin (zona Talleres) 17.30h Juego de mesa gigante Marrakech (adonis) 17.30h Klask (mesa de juego) 17:30h Carrera de cucharas (actividad infantil) (steampunk) 17.30h Torneo My Hero One´s Justice (videojuegos) 18.00h Torneo Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (videojuegos) 18.00h Rocket League Live (softcombat) 18.30h Taller Duendes del Polvo (zona Talleres) 18.30h Trivial Mundo Pokemon (adonis) 18.30h Tabú Friki (escenario) 18:30h Taller de Hama beads Steampunk (todas las edades) (steampunk) 18.45h Throw Throw Burrito (mesa de juego) 19.30h Sillas Otaku (escenario) Exposición Street Fighter, cumpleaños Mike Valo con youtubers invitados, zona photocalls (Dragon Ball, Hobbit, Princesas, Terror y Harry potter), cosplayers invitados (Tattogirlspain, Luna de Jade, Danteheadbanger, Luna, Javi master, Piratecat, Mary T Ortega y Jackwiseclow), zona gamer, ludoteca, futbolines, realidad virtual, zona fortnite y mucho más