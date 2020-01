Callejea se celebra este sábado, 18 de enero, con numerosos espectáculos y actividades

Callejea, el gran evento de participación ciudadana que organiza por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, tendrá lugar este sábado, 18 de enero, con un variado y nutrido programa de actividades para todos los gustos y edades. La cita, que fue presentada semanas atrás, cuenta con la participación de las concejalías de Participación Ciudadana, Turismo y Fiestas, Juventud y Comercio, en colaboración con numerosas asociaciones, colecitivos y entidades locales.

El Barrio Viejo volverá a albergar la iniciativa, con hasta cuatro escenarios habilitados para la ocasión repartidos por diferentes rincones, y actividades desde la once de la mañana y a lo largo de todo el día. Callejea se ha concebido como un Día de la Participación Ciudadana y antesala a las celebraciones de San Sebastián, patrón de Alhaurín de la Torre.

Durante la mañana y la tarde, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos de música y baile, números circenses, deportes, exhibiciones y otras sorpresas. Para ello, el Consistorio ha acondicionado varias plazas y calles del Barrio Viejo: calle Málaga, calle Cantarranas, plaza de la Concepción (la de la iglesia), plaza de San Francisco, plaza de Pepe de Agustín y plaza del Conde.

Las actuaciones de artistas como Rosario 'La Tremendita' (plaza de Pepe de Agustín a las 17 horas) o Nina Alemania (mismo escenario un par de horas antes, a las 15.00), entre otros grupos, son algunos de los grandes reclamos del día. Además, diferentes asociaciones montarán sus 'stands' en la calle Málaga y la Asociación de Moteros de Alhaurín de la Torre ha organizado una pequeña ruta por el municipio y sus barriadas.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

PLAZA DEL CONDE

El escenario de la Plaza El Conde tendrá una programación exclusiva para niños. Desde la 11 de la mañana las asociaciones juveniles Eo, Eo y Corresponsales Juveniles estarán impartiendo talleres de globoflexia, maquillaje infantil, paracaídas, slime, 'pyssla', palomitas y papiroflexia. Además, en este mismo espacio se podrá disfrutar del espectáculo ‘Sueños de Circo’, una batalla de gallos, un servicio de ludoteca, guiñoles y cuentacuentos y un taller de psicomotricidad.

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN

En el escenario de la Plaza de la Concepción actuarán la mayoría de las asociaciones. Desde las 11 de la mañana se subirán a las tablas el Coro Trébol del Agua, la Asociación Cultural Solera, la Asociación Cultural Foro Cultural Raíces y Horizontes, la Asociación Argentina Martín Fierro, el Grupo de San Sebastián del Área del Mayor de Alhaurín de la Torre, la Kids Band y dos alumnas de canto de la EMMDAT (Escuela Municipal de Música y Danza de Alhaurín de la Torre). Por si esto fuera poco, en la apertura los asistentes podrán disfrutar de una flashmob de Eme de Mar de Cultura.

PLAZA DE SAN FRANCISCO

El siguiente escenario en abrir será el de la Plaza San Francisco, con una agenda muy variada y para todos los gustos que comenzará alrededor de las 13.00 horas con el grupo local Velacruz. Para amenizar la comida actuarán New Jazz Combo y, ya para la sobremesa y la tarde, se han programado varios platos fuertes de diferentes estilos: primero la banda Comando G rememorará los clásicos de los 80 y 90. Acto seguido, será el turno de Mitad Doble, con un estilo fresco y desenfrenado para hacer bailar a todos los presentes. Modermain cerrará la música en directo con su rock energético, para dar paso al cierre definitivo con los mejores Dj’s nacionales según la revista especializada, Rockdelux: We Are Not Dj’s.

PLAZA JOSÉ GONZÁLEZ VELASCO 'PEPE DE AGUSTÍN'

El escenario principal, situado en la plaza José González Velasco, contará con grandes artistas del flamenco como son Rosario 'La Tremendita' (15.00), Nina Alemania (17.00) y el dúo Manzanita y Lin Cortés (19.00). Por su parte, el CD Lauro organizará un campeonato 3X3 en la Calle Cantarranas (10.00 horas) y en este mismo escenario, desde las once de la mañana, habrá una exhibición de 'graffitti' a cargo del artista local Víctor García.