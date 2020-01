El CD Colegio El Pinar, líder novato de la Liga Nacional que pulveriza los números de la máxima competición de la FAB

La escuadra dirigida por José Caballero ‘Caba’, invicta aún en la competición y que tan sólo ha perdido un encuentro oficial de los 41 disputados en el último año y medio -ante Benalmádena; mayo de 2019-, comanda con mano de hierro el Grupo B de la Nacional N1, donde pese a su condición de novato continúa batiendo récords con 11 victorias en 11 partidos y un tanteo global de 957 puntos a favor

Algo grande está ocurriendo más allá de los muros del vestuario del Club Deportivo Colegio El Pinar. El estridente toque final de la bocina del pasado sábado en el pabellón de Agustinos de Granada, donde el conjunto dirigido por José Caballero ‘Caba’ arrancó un triunfo de ‘oro’ (84-90) a uno de los huesos de la competición, sonó a gloria; a récord, incluso a gesta. La decimosegunda jornada de Liga en la máxima competición de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) no sólo deja una de las victorias más importantes de la primera vuelta del campeonato que acaba la próxima semana, si no que pulveriza los registros competitivos del basket regional, en el que hay que no hay antecedentes recientes de un plantel ‘senior’ o ‘pre profesional’ con una racha como la del conjunto alhaurino: Una sola derrota en los 41 partidos oficiales disputados en el último año y medio. Ocurrió el pasado mes de mayo ante Benalmádena. En el caso de El Pinar, la memoria de ‘lo malo’ es casi innecesaria porque contar puntos se está convirtiendo en rutina.

Igual de complicado resulta encontrar datos de un equipo senior que, en su poco más de año y medio de historia, atesore un balance deportivo tan redondo como el de los hombres de ‘Caba’: Invictos aún en la Liga Nacional, pese a su condición de novatos y debutantes en una categoría que cuenta con un total de 26 equipos de elite -algunos de ellos muy veteranos y con notable experiencia en este campeonato- encuadrados en los dos grupos que conforman una competición que divide la región en dos grandes áreas -provincias Orientales (Jaén, Granada, Málaga y Almería) y Occidentales (Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva)-.

Por el momento, ninguna otra escuadra andaluza es capaz de mantener el ritmo impuesto por el joven equipo alhaurino. Tan sólo Estepona, que ocupa la segunda posición del Grupo B con 21 puntos y un partido perdido de los once disputados, sigue la estela de los rojillos. El resto de conjuntos de la geografía andaluza acumulan al menos dos derrotas y miran con sorpresa la ola que ha llevado a los ‘novatos’ malagueños a comandar con mano de hierro un campeonato exigente en el que el margen de error es mínimo.

AGUSTINOS Y FINAL DE LA PRIMERA VUELTA

El triunfo de este fin de semana en tierras granadinas ante uno de los rivales más fuertes de la categoría -Agustinos-, en casa, con su púbico y en un choque extraordinariamente duro en el que los visitantes tuvieron que tirar de fuerza y valentía para doblegar a su rival; afianza en el liderato a El Pinar, que sigue sumando enteros en términos de confianza, ilusión, convicción y unión. Para ‘Caba’, estos resultados son la consecuencia del enorme trabajo que realizan sus jugadores encuentro a encuentro, semana a semana, dentro y fuera de la cancha, especialmente en el apartado físico. Asegura que no hay más secretos que la compenetración, la complicidad y el gran conocimiento que se da en el seno del grupo y advierte de que “en el basket todo son rachas y debemos aprovechar ésta porque no va a durar para siempre”.

Estos números de éxito no obnubilan al experimentado técnico malagueño, que sigue optando por la prudencia y la moderación “porque aún no hemos conseguido nada y tenemos que seguir con los pies sobre la tierra; partido a partido, con humildad y sin mirar más allá. Nuestro principal objetivo sigue siendo afianzarnos en esta categoría a la que acabamos de llegar. Todo lo que está ocurriendo es muy bonito y lo disfrutamos, pero sin perder de vista la verdadera meta”.

Esta semana y tras la salida a Granada, el plantel rojillo ya tiene la mirada puesta en la última jornada liguera de la Primera Vuelta, en la que recibirán a los almerienses de Roquetas en casa. Será el próximo sábado, a partir de las siete de la tarde, en las instalaciones del Colegio El Pinar en el Camino de la Acequia de Alhaurín de la Torre.