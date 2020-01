El Colegio El Pinar dona los fondos recaudados en su mercadillo navideño al centro de mayores ‘El Romeral’

De las manos al corazón. Las Navidades ya han pasado pero su estela, que como cada año se pierde tras el Día de Reyes, continúa dejando noticias muy positivas desde el punto de vista social. El trabajo realizado por el más de medio millar de alumnos y las decenas de docentes de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria del Colegio El Pinar en la Jornada de Puertas Abiertas previa a las vacaciones invernales vuelva a dar frutos en forma de solidaridad. En concreto, con una ayuda económica para aquellos colectivos del ámbito local que más lo necesitan; en este caso, los residentes del Centro de Mayores de El Romeral, que en los próximos días recibirán el importe íntegro del dinero recaudado con las actividades colaborativas y lúdicas que se celebraron en el evento de despedida del primer trimestre y en las que destacó un mercadillo benéfico en el que los estudiantes de Secundaria vendieron cientos de artículos decorativos y artesanales fabricados por los pequeños de Infantil y Primaria en el marco de una fiesta participativa organizada por el equipo de profesores de todos los niveles educativos, junto al ‘staff’ directivo, y en el que se volcaron todas las familias del centro.

El programa, en el que no faltaron las tradicionales actuaciones musicales con el telón de fondo de los clásicos temas navideños y con interpretaciones destacadas de los grupos nacidos en el seno de la entidad, las exhibiciones deportivas o la muestra de proyectos de trabajo cooperativo de los niños y niñas de Primaria, contó con la implicación de la inmensa mayoría de progenitores, que acudieron a la cita junto a otros familiares. La cifra final de visitantes superó el millar de personas, un hecho que, sin duda, ayudó a la venta de material benéfico, así como de productos de repostería tradicional y café que también dispensaron los propios jóvenes en distintos puntos del recinto colegial y cuya recaudación se destinará igualmente al mismo fin que los ingresos obtenidos en el mercadillo.

La responsable de la entidad asistencial, Pepa Aragón, valoró el apoyo de los estudiantes y familias de El Pinar “como un gesto que, más allá de las cifras, significa mucho, porque nos sirve de impulso para continuar con el trabajo que realizamos y nos lleva a darnos cuenta de que no estamos solos en esta tarea”.

“Trabajamos con personas que prácticamente no tienen ningún recurso y, siendo sinceros, a veces salimos adelante gracias a la providencia. Por eso agradecemos de corazón cualquier tipo de ayuda; no sólo la que nos brinda El Pinar con esta y otras acciones, si no la que también nos viene de colectivos del municipio como la Parroquia o la Asociación de Vecinos de Viñagrande, entre otras organizaciones”, siguió explicando Aragón, quien volvió a insistir en abrir las puertas de la entidad a todas las personas que deseen colaborar no sólo con recursos materiales, si no con tiempo o apoyo hacía este grupo de mayores.

<u>Vías de colaboración</u>

El Colegio El Pinar colabora con este espacio social desde hace más de una década. El pasado mes de noviembre, como viene siendo habitual durante cada curso académico, estudiantes y familias volvieron a poner en marcha la campaña de recogida de alimentos, productos de primera necesidad y suministros básicos de higiene para apoyar a ‘El Romeral’. La iniciativa ‘Kilo 2019’ concluyó con la entrega por parte de profesores y alumnos de Cuarto de ESO de decenas de lotes de comida, legumbres, conservas, geles, textiles y materias primas imperecederas a dicha institución. Jóvenes y docentes, que dieron lo mejor de sí mismos durante varias semanas para movilizar estos recursos, compartieron una mañana de convivencia con residentes y trabajadores del centro, encuentro en el que tuvieron la oportunidad de ampliar su experiencia con una enorme lección de gratitud, cariño y sabiduría.

A esta iniciativa de cooperación se suma la campaña desarrollada, también durante la recta final del primer trimestre, por los alumnos del Ciclo Formativo Superior en TSEAS, que en el marco de la asignatura ‘Ocio y Tiempo Libre’ lograron reunir más de medio millar de artículos infantiles y juveniles, en forma de juguetes, material deportivo y elementos de papelería para donarlos a distintas ONG’s locales y provinciales que trabajan con menores de hogares de entornos desfavorecidos con el objetivo de que ningún niño y niña se quedara sin este material lúdico durante las pasadas fechas navideñas.