Callejea 2020 anuncia su programación con más de 30 actividades para el próximo 18 de enero

Tras el éxito de convocatoria de la primera edición de Callejea, la Concejalía de Participación Ciudadana con la colaboración de las áreas de Turismo y Fiestas, Juventud y Comercio, Innovación e Industria, vuelven a hacer una apuesta para dar visibilidad a las asociaciones de Alhaurín de la Torre en el Día de la Participación Ciudadana el próximo 18 de enero de 2020.

Al igual que en la edición anterior, este evento se desarrollará en el Barrio Viejo, con cuatro escenarios repartidos por el casco antiguo de nuestra localidad. El alcalde, Joaquín Villanova, junto a los concejales de Participación Ciudadana y de Turismo y Fiestas, Manuel López y Andrés García respectivamente, presentó la cita e hizo un llamamiento a todos los vecinos y visitantes a que acudan a disfrutar de esta jornada llena de espectáculos, música, baile y exhibiciones; una antesala perfecta a las celebraciones de San Sebastián (19 y 20 de enero).

PLAZA DEL CONDE

El escenario de la Plaza El Conde tendrá una programación exclusiva para niños. Desde la 11 de la mañana las asociaciones juveniles Eo, Eo y Corresponsales Juveniles estarán impartiendo talleres de globoflexia, maquillaje infantil, paracaídas, slime, 'pyssla', palomitas y papiroflexia. Además, en este mismo espacio se podrá disfrutar del espectáculo ‘Sueños de Circo’, una batalla de gallos, un servicio de ludoteca y alguna que otra sorpresa que desvelaremos en los próximos días.

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN

Ya en el escenario de la Plaza de la Concepción actuarán la mayoría de las asociaciones. Desde las 11 de la mañana se subirán a las tablas el Coro Trébol del Agua, la Asociación Cultural Solera, la Asociación Cultural Foro Cultural Raíces y Horizontes, la Asociación Argentina Martín Fierro, la Asociación Retamar Activa, el Área del Mayor de Alhaurín de la Torre, la Kids Band y dos alumnas de canto de la EMMDAT (Escuela Municipal de Música y Danza de Alhaurín de la Torre). Por si esto fuera poco, en la apertura los asistentes podrán disfrutar de una flashmob.

PLAZA DE SAN FRANCISCO

El siguiente escenario en abrir será el de la Plaza San Francisco, con una agenda muy variada y para todos los gustos que comenzará alrededor de las 13.30 horas con el grupo local Velacruz. Para amenizar la comida actuarán New Jazz Combo y, ya para la sobremesa y la tarde, se han programado varios platos fuertes de diferentes estilos: primero la banda Comando G rememorará los clásicos de los 80 y 90. Acto seguido, será el turno de Mitad Doble, con un estilo fresco y desenfrenado para hacer bailar a todos los presentes. Modermain cerrará la música en directo con su rock energético, para dar paso al cierre definitivo con los mejores Dj’s nacionales según la revista especializada, Rockdelux: We Are Not Dj’s.

PLAZA JOSÉ GONZÁLEZ VELASCO

El escenario principal, situado en la plaza José González Velasco, contará con grandes artistas del flamenco como son Rosario 'La Tremendita', Nina Alemania y el dúo Manzanita y Lin Cortés. Por su parte, el CD Lauro organizará un campeonato 3X3 en la Calle Cantarranas para que tampoco falte el deporte en este Callejea 2020. La Asociación Moteros de Alhaurín realizará una pequeña ruta por el municipio y sus pedanías junto con otra sorpresa que tenemos preparada.

El evento ha contado con la colaboración de numerosas asociaciones y colectivos locales que aprovecharán para exponer las diferentes actividades que realizan a lo largo del año con sus correspondientes 'stands' en la calle Málaga: Asociación del Barrio Viejo, Casa Regional de Ceuta, AYFEM, Asociación Española Contra el Cáncer, La Sonrisa de Un Niño, Asociación Benéfico Cristiana, Mujeres por la Alegría, AMAT, Victoria Kent, Coprodeli. Por último, habrá una exhibición 'graffiti' a cargo del artista alhaurino Víctor García.

DECLARACIONES EN RUEDA DE PRENSA

El alcalde, Joaquín Villanova, ha hecho hincapié en invitar a los vecinos de todas las barriadas y urbanizaciones de Alhaurín de la Torre a que acudan a esta gran jornada participativa, lúdica y festiva: “El año pasado fue espectacular, a pesar del frío, y este año esperamos que sea mejor. Vamos prácticamente a cerrar todo el Barrio Viejo al tráfico para disfrutarlo con seguridad y comodidad”, ha apuntado el primer edil quien ha felicitado a todas las áreas que harán posible el proyecto.

“Hemos dado un salto tremendo de calidad en participación ciudana gracias al trabajo de todo este área y a la participación de todos los colectivos y asociaciones”, ha enfatizado el regidor, que ha recordado la labor “inmensa” realizada en este sentido, y ha señalado que Callejea es la “antesala perfecta” para disfrutar de las posteriores celebraciones por el patrón de Alhaurín de la Torre, San Sebastián.

De forma similar se ha expresado el concejal de Fiestas, Andrés García, que ha señalado que este proyecto es la mejor forma de compaginar la dinamización del tejido asociativo y mantener la esencia de las fiestas en torno a San Sebastián. Manuel López, edil delegado de Participación Ciudadana, ha recalcado la “transversalidad” de esta iniciativa por la implicación de varias áreas, y ha agradecido la colaboración de Fiestas, Juventud y Comercio.