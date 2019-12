El PSOE exige el aumento del Presupuesto 2020 en partidas esenciales para el bienestar social

La concejala del Grupo Municipal Socialista Patricia Alba ha recriminado al equipo de gobierno del PP la baja dotación del Presupuesto municipal para 2020 “en áreas esenciales para el buen funcionamiento de la ciudad y del bienestar de los alhaurinos y alhaurinas”, como es el caso de Educación, Empleo, Vivienda y Urbanismo. Por eso, la socialista ha presentado una serie de alegaciones que “deberían garantizar unas cuentas más próximas a lo que realmente necesita Alhaurín de la Torre”.

Según Patricia Alba, “es absolutamente insuficiente el 2 por ciento que el alcalde Joaquín Villanova quiere destinar al fomento del empleo. Destinar a esta materia poco más de 970.000 euros es algo irrisorio si tenemos en cuenta que aspiramos a contar con un plan de empleo para las familias más deprimidas en nuestra localidad”. Por eso, “la administración local, que es la más cercana al ciudadano, debe hacer un esfuerzo y dedicar recursos propios al fomento del empleo, en tanto que los ingresos destinados a este fin proceden en casi su totalidad de la Junta de Andalucía y del Gobierno central”, ha exigido Patricia Alba.

Además, la socialista recrimina al equipo de gobierno del PP que “el presupuesto de 2018 en materia de empleo se ejecutó únicamente en un 22%. No sirve de nada luchar por un presupuesto elevado si después no hay cumplimiento por parte del gobierno local, si el alcalde Joaquín Villanova no lo invierte en lo que realmente necesitan los ciudadanos de Alhaurín”, ha denunciado Patricia Alba.

Sólo un 0,07% para Educación

El Presupuesto para 2020 contempla una partida de poco más de 46.000 euros para Educación en nuestro municipio. “Es el 0,07% del presupuesto total”, ha exclamado Patricia Alba, que entiende que “dentro de las competencias que le son propias al Ayuntamiento para el mantenimiento, conservación y vigilancia de los centros educativos, es claramente insuficiente”. Por ello, el Grupo Municipal Socialista solicita el aumento de esta partida, “rebajando el gasto en apartados que no repercuten en el bienestar de los alhaurinos y alhaurinas, como los protocolarios o de publicidad y propaganda”, ha propuesto la edil socialista.

La edil Patricia Alba ha solicitado el aumento de la partida de 50.000 euros para el arreglo y mantenimiento de edificios, porque “no se adapta a la realidad de las infraestructuras educativas de Alhaurín de la Torre, cuya conservación dependen de la acción del Ayuntamiento y esa cantidad económica es absolutamente ridícula. Si dividimos la cantidad económica entre los nueve centros, se destinaría una partida de a penas 5.500 euros para arreglar aseos, pintura y arreglos varios que vayan necesitando estos centros”. Eso, sin tener en cuenta los costes de los daños estructurales de los edificios.

Vivienda y Urbanismo

“El Presupuesto para 2020 no se preocupa por las políticas de vivienda, tanto de alquiler como compra, en nuestra localidad. La adquisición de una casa es una de las principales preocupaciones de las familias, porque con los actuales precios de mercado de compra-venta y la subida de los precios del alquiler por el fenómeno de la vivienda turística, el pago de una casa se lleva casi el 40% de una nómina media en nuestra localidad”, ha manifestado la concejala socialista Patricia Alba.

Sin embargo, ante este derecho de contar con una vivienda digna “nos encontramos con un gobierno local indolente que no es capaz de ajustar un buen presupuesto pensando en planes de para conseguirla, para dar respuesta a una demanda que, en el caso de las familias más empobrecidas, puede llegar a ser un gran problema”, ha señalado la socialista.

En el apartado de Urbanismo se contempla una partida de 1ª fase de reurbanización de polígonos industriales. Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista solicita además que se incluya una consignación para actuaciones de revitalización de estos centros de trabajo. “Durante muchos años estos espacios han sufrido una falta de atención constante por parte del equipo de gobierno local. Por ello, “exigimos que el presupuesto para 2020 sea consecuente con un sector tan necesario para la reactivación económica y la generación de empleo en nuestro municipio”, ha manifestado la concejala del PSOE. “Alhaurín necesita que sus polígonos emerjan como focos de dinamización y empleabilidad. Los polígonos industriales no son sólo realidades urbanísticas, sino también económicas. Son parte fundamental del desarrollo económico de nuestra ciudad”, ha rematado Patricia Alba.