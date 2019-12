El PSOE pide aumentar el presupuesto para la protección del patrimonio cultural del municipio

El concejal socialista David Márquez ha recriminado al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, “que esté más preocupado por la especulación urbanística que por la protección de los Bienes de Interés Cultural con que cuenta el municipio”. Durante la presentación a los medios de comunicación de la alegaciones del Grupo Municipal Socialista al Presupuesto local para 2020, David Márquez ha pedido el aumento de partidas para la restauración y adecuación de la Casa del Conde, para uso ciudadano, así como para los Arcos de Zapata, la alquería de los Condes de Mollina en Torrealquería, además de instalar la doble rotulación de las calles para que se dé a conocer los nombres originales del callejero de Alhaurín de la Torre.

Respecto a la restauración de la Casa del Conde, propuesta por los socialistas, el edil David Márquez ha manifestado que la titularidad de este enclave fue objeto de disputa durante largo tiempo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía por la titularidad del edificio. Sin embargo, “desde que hace más de un lustro es responsabilidad del Ayuntamiento nada se ha hecho”. Según el edil socialista, “se ha dejado en el abandono, convertido en un lugar donde los gatos y otros animales hacen sus necesidades”. Desde el Partido Socialista, como hemos incluido en nuestro programa electoral en varias ocasiones, “solicitamos su puesta en valor como museo de artes populares, etnológico e histórico de elementos propios de Alhaurín de la Torre”.

Para David Márquez, “es poco creíble que nuestro pueblo no conserve restos de época romana y musulmana, enclavado en el fértil valle del Guadalhorce corazón de la Bética y Al-Ándalus dos periodos de esplendor histórico, en los que nuestro termino municipal jugaba un papel económico importante”. El problema es que “este Ayuntamiento más preocupado por la especulación urbanística que por sus elementos culturales, no se ocupa de proteger los restos arqueológicos que debieron y deben ser objeto de protección”, ha agregado Márquez.

Arcos de Zapata y la Alquería de Torrijos

El concejal del PSOE David Márquez ha aprovechado la cita con los medios para informar sobre la propuesta para “incluir una partida destinada a la restauración y puesta en valor de los Arcos de Zapata, monumento declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía y que también se encuentra en un estado de abandono que no hace justicia a este acueducto”.

Se trata de la obra de ingeniería más importante de la provincia de Málaga desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Además, el PSOE pide incluir una partida “para la conservación de los restos de la Alquería de Mollina en Torrealquería donde fue apresado el general Torrijos y sus 50 compañeros antes de ser fusilados por orden de Fernando VII por defender la libertad frente el absolutismo. Se trata de un lugar sede de un “hecho histórico” relevante en la Historia de España que aparece en todos los libros de texto, y que sin embargo decepciona su dejadez y estado deplorable, y que hace temer que los últimos muros en pie desaparezcan”.

También solicitamos que se incluya en el presupuesto las partidas económicas necesarias para llevar a cabo aquellas acciones que el pleno aprobó por unanimidad a iniciativa del PSOE como son la doble rotulación de calles históricas como la Choza, Mesón, El Chorrillo, entre otras, “con el fin de que la población local y los visitantes conozcan el nombre original del callejero de Alhaurín de la Torre”. Además, el aumento de presupuesto “servirá para llevar a cabo la creación del archivo de copias digitalizadas de los documentos históricos de Alhaurín de la Torre desde el siglo XV por los distintos archivos de Málaga”.

“Frente a esta dejadez municipal en temas de cultura, y ausencia de presupuesto, es llamativo que las partidas de propaganda y protocolo sea de al menos 22.500 euros. También queremos llamar la atención sobre la existencia de chiringuitos asociativos cuya actividad pública desconocemos y que sólo se nutren de subvenciones municipales”, ha recriminado David Márquez al equipo de gobierno local.

Igualdad de oportunidades para las asociaciones

El Grupo Municipal Socialista va a solicitar además que las subvenciones para las asociaciones tengan en cuenta la variable del número de asociados y su impacto en el municipio. “Creemos que no es de recibo, por ejemplo, que asociaciones religiosas que la propia Iglesia no considera cofradías reciban subvenciones año tras año cuando no cuentan ni siquiera con la escultura que en el futuro se supone será su titular. Consideramos que la semana Santa de Alhaurín debe proteger sus tradiciones existentes y no dopar con dinero público la creación de nuevas manifestaciones religiosas que con fondos propios tienen el derecho de hacer lo que consideren”, ha concluido el edil del PSOE.